شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوقف برنامج "الجدعان " على قناة القاهرة والناس لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قرارا بوقف بث برنامج الجدعان علي قناة القاهرة والناس لمدة شهر، لنشر البرنامج اتهامات ضد اتحاد منتجى الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التى وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجى الدواجن.

كما أصدر المجلس قرارا بتوجيه إنذار إلى قناة الصحة والجمال لمخالفة برنامج "كواليس حياتنا"، بسبب التحريض علي العنف ضد تلاميذ المدارس، حيث استعرض البرنامج ظاهرة هروب الطلاب من المدارس وتم عرض فيديوهات لتلاميذ أثناء هروبهم من المدرسة، وقال مقدم البرنامج معلقا "إن هذا الصنف من الطلاب ما ينفعش معاهم لغة الحوار وأنهم لازم ياخدوا علقة موت ويتربوا زى ما أهالينا ربونا زمان"، مضيفا أنه غير مقتنع باستخدام الديمقراطية مع الطلاب.

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كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين لمعرفة موقف مذيع البرنامج، وإنذار القناة بعدم تكرار مثل هذا التحريض على العنف ضد الأطفال.