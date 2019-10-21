شكرا لقرائتكم خبر عن المرور تضع توصيات للسائقين لمنع الحوادث بسبب هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، مجموعة من التوصيات لسائقى السيارات أثناء القيادة على الطرق، اثناء هطول الأمطار بعد تحذيرات هيئة الإرصاد الجوية و منها:
1- يجب مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التى تمكنك من التوقف الأمن.
2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .
3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .
4- استخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى .
5- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .
6- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .
7- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .
8- زيادة الانتباة اثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة
9-عند وجود اعطال أو حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000
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