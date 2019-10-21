شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تتطلع على التقارير الشهرية عن أعمال المحاكم على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلع وزير العدل على التقارير الشهرية لقطاع المحاكم، فى إطار متابعة أعمال بدور العدالة على مستوى الجمهورية من الناحية المالية والإدارية.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن مفتشى وزارة العدل أجروا على مدار الأيام الماضية عددا من الجولات التفتيشية على المحاكم الابتدائية ومأمورياتها والمحاكم الجزئية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تقييم الأعمال المالية والإدارية، وضبط إيقاع العمل داخل دور العدالة وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور المتقاضين ورفع كفاءة الموظفين.

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وأوضحت المصادر أن التفتيش تضمن تقييم ومواعيد حضورهم وانصرافهم الموظفين، وفحص رصيد الدمغات وقيد المحاضر وسجل الشكاوى، لافتة إلى أن وزير العدل وجه باستمرار التفتيش ومعرفة نقاط القوة والضعف فى المحاكم لتلافى العيوب والسلبيات والتشجيع على الكفاءة.