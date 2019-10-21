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أمير الكويت يتلقى برقية تهنئة من بابا الإسكندرية بعد إجراء فحوص طبية بالخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة اليوم الإثنين، من البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية ، وبطريرك الكرازة المرقسية فى مصر وسائر بلاد المهجر، أعرب فيها عن تهانيه بعودته إلى بلاده ، بعد استكمال الفحوصات الطبية، معربا عن تمنياته له بالصحة .

 

من جانبه،بعث أمير الكويت ، ببرقية شكر "جوابية " إلى البابا تواضروس الثانى، ردا على برقيته، معربا عن شكره وتقديره .

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وكان أمير الكويت، قد عاد يوم الأربعاء الماضى إلى بلاده ، بعد إجراء فحوص طبية بالولايات المتحدة.

 

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