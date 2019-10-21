شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف توقعات الطقس غدا بكافة الأنحاء × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية تتعرض لها البلاد بدء من اليوم الإثنين ولمدة 5 أيام، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بطقس غير مستقر، على أن يشهد الطقس غدا أيضا انخفاض فى درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا فى نقاط مبسطة وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، كما يلى :

1- توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

2- يتوقع الخبراء انخفاض حرارة الجو بمعدل 3 درجات.

3- توقعات بطقس ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة.

4- الطقس سيكون ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﺣﺎر على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ.

5- ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة ﻓى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد.

6- ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اأﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴة.

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7- ﺗﻤﺘﺪ فرص الأمطار إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة وﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ وﺟﻨﻮﺑﺎ على ﻣﺪﻳﻨﺘى ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ.

8- الأمطار ستكون ﻏﺰﻳﺮة ورﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد.

9- اﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳس.

10- درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 26 درجة والصغرى 22 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

14- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.