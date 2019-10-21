شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. دار الإفتاء توضح حكم الزواج بزوجة ثانية بدون علم الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"ما حكم زواج الرجل بزوجة ثانية دون علم زوجته الأولى؟".

وأجاب عن السؤال الشيخ محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"فى هذا السؤال سنتحدث عن شقين الأول يتعلق بحكم الزواج بزوجة ثانية فى حد ذاته، وهل هو صحيح من عدمه، والشق الثانى عن فعلة الزوج نفسه وتعمده إخفاء زواجه عن زوجته الأولى".

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وتابع شلبى قائلا :"الزواج من زوجة ثانية فى حد ذاته طالما توافرت فيه شروط وأركان الزواج فهو جائز ولا شئ فيه، وعلم الزوجة الأولى بالزواج الثاني ليس من شروط الزواج ولا أركانه وبالتالى فهنا الزواج صحيح".

وأضاف شلبى :"أما الشق الثانى وهو عدم إخبار الزوجة الأولى فهو فعل خطأ، لأنه أهدر حق من حقوقها حيث أنه لو تضررت الزوجة من زواجه الثاني فلها ألا تستمر معه، وهو بإخفائه لزواجه الثاني ضيع هذا الحق، لأنه قطعا سيقصر معها فى حقوقها تجاهه كأن يتغيب عن المنزل لأيام ويبيت لدى زوجته الأخرى وما إلى ذلك" ، واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالتأكيد على صحة الزواج قائلا:"الزواج صحيح وتصرف الزوج خاطئ".

وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.