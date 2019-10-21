شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 29 سفينة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء عدد 5 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6397 طن فوسفات و6450 طن يوريا و7416 طن رمل و1348 طن كوارتز و1760 طن مولاس، كما كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5000 طن خردة و11500 طن ذرة و500 طن قمح و557 طن أرز معبأ و1918 طن خشب .‎

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 584 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 563 حاوية مكافئة فى حين بلغ الحاويات الترانزيت 1051 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 160656 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 133799 طنا .

وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2610 طن قمح، فى حين غادر 817 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44658 من البضائع العامة منها 159 سيارة نقل محملة بـ 8244 طن قمح.