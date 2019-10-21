وزيرة البيئة تحرر محضرا لمخالفين بسبب حرق مخلفات زراعية بالدقهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت وزيرة البيئة، جولة مفاجئة لفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية، استكمالا لمتابعة الإجراءات على الأرض لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث اجتمعت بالعاملين ووجهت بتكثيف العمل والجهود على كل المحاور للحفاظ على البيئة وتابعت الوزيرة الأعمال اليومية التى يقوم بها الفرع وحملات التفتيش وعمليات جمع قش الأرز وحملات فحص عوادم السيارات والاجراءات الأخرى.
وخلال الجولة تابعت الوزيرة أعمال جمع قش الأرز، وآخر الجهود التى يقوم بها الفرع بالتنسيق مع الجهات الأخرى وقامت الوزيرة بتحرير محضر حرق مخلفات زراعية ضد أحد المخالفين.
وأكدت الوزيرة على ضرورة التعامل بسرعة مع شكاوى المواطنين ومتابعة إزالة أسباب الشكوى مشددة على أهمية مواصلة الجهود، وتكثيف الرقابة خلال الفترة الحالية للتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة، مشيدة بالجهود التى يقوم بها العاملين فى مختلف فروع الوزارة للحفاظ على البيئة.
وأشادت الوزيرة خلال الجولة بدور المرأة فى أداء فرع المنصورة، خاصة فى ظل تولى ثلاث سيدات ثلاث مناصب قيادية فى الفرع بدءا من رئيسة فرع المنصورة ومرورا بالمسئولة عن المعمل وانتهاء برئيسة محور عوادم السيارات.
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