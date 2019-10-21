شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نوفمر.. الأوقاف تختبر 1778 خريجا فى مسابقة تعيبن الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، بدء اختبار 1778 خريج أزهرى يوم 4 نوفمبر المقبل للعمل أئمة مساجد.

وحددت الأوقاف مواعيد من لهم حق دخول الاختبارات الشفوية من المتقدمين لمسابقة الأئمة رقم ( 1 ) لسنة 2016م ، الإعلان التكميلى الخامس (المرحلة الثالثة )، وسينعقد الاختبارات بالديوان العام ( المكتب الفنى للمسابقات والامتحانات – قطاع المديريات الإقليمية)، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مع التأكيد على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى سارية.

يوم الإثنين 4 /11 /2019

1. إبراهيم أحمد إبراهيم حواس الغربية

2. أحمد رشاد أحمد شعبان الغربية

3. محمد حسانين سعد على المنيا

4. مصطفى محمد مصطفى على مصطفى البحيرة

5. مصطفى محمود حسن خفاجي البحيرة

6. إبراهيم أحمد كمال محمود الهلباوي الغربية

7. محمود حسن عبد الحميد أسلمان المنيا

8. محمد على عيد دكرورى المنيا

9. السعيد سعد السعيد صابر الشريف الدقهلية

10. إسلام محمد الزكي الطويل دمياط

11. حسن عبد السميع حسن موسى أسيوط

12. زكريا محمد محمد محمد الباتع بشار الدقهلية

13. عبد الله مسعود جمعه جمعة القاهرة

14. أحمد أيمن حنفي محمد الوادي الجديد

15. ياسر محمد عبد الجليل عبد المالك أسيوط

16. حمزة محمود أحمد على أسيوط

17. علي محمد علي محمد إمام الدقهلية

18. أحمد محمد أحمد إسماعيل الشرقية

19. نادر عطا محمد محمد الجديلى الشرقية

20. عبد اللطيف السيد عبد اللطيف السيد الإسكندرية

يوم الثلاثاء 5 / 11 / 2019م :

م الاسم المديرية

1. عمرو يحيي محمد حسان دمياط

2. محمود محمد محمود أبو عرب الغربية

3. صلاح فتحي علي عبد العال الجيزة

4. جمال عبد الناصر محسن عابدين سوهاج

5. عبد الله طه أحمد عبد الله سوهاج

6. أنور محمد انور حافظ عيسى الغربية

7. إبراهيم حميدة رمضان حميدة الفيوم

8. عبد الرحمن سامي بيومي مصطفى القليوبية

9. عبد المعطي غالب حسين المرشدي الإسكندرية

10. إسلام محروس محمد بدران البحيرة

11. محمود محمد فوزي محمد عشماوي المنوفية

12. محمد فرج علي صالح بني سويف

13. محمود رجب عبد المعطي أحمد بني سويف

14. عبد العزيز عطية عبد العزيز السيد الشرقية

15. يحي محمد محمد العجمي الغربية

16. شعبان عشري حسين عبد اللطيف الفيوم

17. أحمد عاشور معوض محمود القاهرة

18. عبد الله علي إسماعيل عبد المعطي القاهرة

19. إبراهيم معوض رمضان شبانه الدقهلية

20. محمود حسن شعبان محمد الدقهلية

يوم الأربعاء 6 /11 / 2019 م :

م الاسم المديرية

1. عبد الرحمن عبد الحاكم عبد الغني مدني الأقصر

2. إبراهيم يوسف إسماعيل يوسف البحيرة

3. يوسف أحمد محمود شتا البحيرة

4. محمد عيد حامد عباس بني سويف

5. مصطفى رضا هلال أحمد الدقهلية

6. أبو بكر شحاته أحمد بيومي الشرقية

7. رضا نبيه بدوي عسكر الغربية

8. محمود أحمد محمد محمود القاهرة

9. أيمن عبد المعبود عبد الله البقلى المنوفية

10. أحمد سعد سلامة عيد المنيا

11. محمد عبود سعد حسن تركي البحيرة

12. عادل محمد فايق محمد إبراهيم الدقهلية

13. محمود السيد علي محمد الدقهلية

14. معتز ممدوح أحمد إبراهيم الدقهلية

15. مهران مرعى سليمان محمد المنيا

16. أحمد على أحمد محمد على أسيوط

17. الشاذلي حجاج عبد الباسط أحمد الأقصر

18. محمد خالد حافظ المسلماني البحيرة

19. مصطفى على عبد المطلب العيسوي البحيرة

20. ياسر ربيع علي طنطاوي بني سويف

يوم الخميس 7 / 11 / 2019 م :

م الاسم المديرية

1. السيد عبد الصمد على إبراهيم الشرقية

2. أسامه رضا إبراهيم محمد حسين الغربية

3. علي عبد العزيز علي المراكبي الغربية

4. حماده محمد عبد العظيم عبد الله المنيا

5. عبد العليم صلاح عبد العليم عثمان المنيا

6. عبد الباسط حسن محمد النقراوى البحيرة

7. محمود منشاوي سعد منشاوي البحيرة

8. أحمد صبحي محمود علي الدقهلية

9. محمود حسن محمود حسن الدقهلية

10. محمد خالد جاب الله راغب البحيرة

11. محمود يوسف إسماعيل مقرب البحيرة

12. ياسين عبد الستار عبد المنعم إبراهيم البحيرة

13. عبد الرحمن نبيل فوزي سليمان بني سويف

14. السيد محمد السيد محمد الديب الدقهلية

15. أحمد عبد العزيز عبد الحليم أحمد حاويل دمياط

16. مصطفي ناصر مصطفي محمد شاكر عبده دمياط

17. أحمد محمد رضا عبد الفتاح مصطفى القليوبية

18. إبراهيم محمد السيد عبد الرحيم قنا

19. محمد رضا فؤاد الدمنهوري المنوفية

20. جمال أحمد جمال خليل المنيا

يوم الإثنين 11 /11 /2019 م:

م الاسم المديرية

1. يونس هارون يونس مقاوي البحيرة

2. أشرف جمال ريان محمود حسان البحيرة

3. أبو العزام فولى سليمان حماد القاهرة

4. مصطفي عبد العليم محمد يوسف الإسكندرية

5. عبد القادر عبد الكريم عبد القادر خضر البحيرة

6. عبد الحميد حفني محمود فرج بني سويف

7. كريم عيسى خليفة عيسى بني سويف

8. محمد ربيع عبد البر صابر بني سويف

9. اسامة سعد عبد الحميد المهدي النواصري دمياط

10. تامر ثروت محمد بديوى سوهاج

11. رمضان خلف عبد الجابر همام سوهاج

12. عبد الله عبد السلام على أحمد سوهاج

13. محمد مجدي محمود أحمد بدر بدوي الغربية

14. إبراهيم سالم عبد الحميد عبد المجيد كفر الشيخ

15. حلمي أحمد عبد الفتاح علي العربي البحيرة

16. السيد الشربيني محمد وهبه الدقهلية

17. أحمد إبراهيم عبد المجيد سالمان سوهاج

18. علاء حسن محمد حسن المنيا

19. محمود عبد الفتاح أحمد أبو الوفا أسوان

20. حازم أحمد عبد النعيم أحمد أسيوط

يوم الثلاثاء 12 / 11 /2019 م :

م الاسم المديرية

1. محمد حسين أحمد حسين سوهاج

2. محمود عبد المنعم محمود عباس سوهاج

3. عبد الرحمن ركابى محمد ركابى محمد الشرقية

4. عبد الرحمن محمد جمال محمد يوسف الشافعي الغربية

5. أحمد حسن محمد عبد المعبود الفيوم

6. أحمد محمود عبيد حماد الفيوم

7. على النيدى نمرود عبد الله قنا

8. مصطفى جوده زكى سيد أحمد السويس

9. أحمد فايز أحمد محمد شلبي البحيرة

10. أيمن فهيم علي السيد الدقهلية

11. مصطفى عاشور عبد العزيز المنيا

12. محمد أحمد محمد أمين الأقصر

13. هاني حمدي عمر إبراهيم الشامي البحيرة

14. خالد أبو هشيمه محمد أبو هشيمه بني سويف

15. محمد مصطفى النادي البناوي الدقهلية

16. ياسر السيد زكي أبو المعاطي عرفات الدقهلية

17. عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الفتاح حامد الشرقية

18. محمود شعبان محمد مراد الشرقية

19. عمر عيد معوض محمد الفيوم

20. عبد القادر عبد الكريم حباشى قنا

يوم الأربعاء 13 /11 / 2019 م :

م الاسم المديرية

1. عبد الهادي محمد عبد الهادي المنياوى كفر الشيخ

2. معاذ رمضان حسن على كفر الشيخ

3. أحمد جمال عبد الستار عبد الهادي شاهين المنوفية

4. عبد الله محمد محمود الفقي المنوفية

5. عبد الرحمن محمود محمد عبد التواب المنيا

6. مصطفى عبد الراضي عبد الناصر قوشتى أسيوط

7. محمد موسى عبد الحميد موسى البحيرة

8. محمود قمر حافظ بدران الدقهلية

9. كمال سعد كمال على سوهاج

10. أحمد عبد العزيز عبد الرشيد مكاوى القليوبية

11. محمد محروس عبد الحليم عبد الفتاح غانم القليوبية

12. إبراهيم محمد على محمد أسيوط

13. عبد القادر متولي عبد القادر عبد العال أسيوط

14. محمد على زكى على محمد أسيوط

15. أحمد علي أحمد محمد الأقصر

16. عبد الله عبد الجواد عبد الله على حسين البحيرة

17. عمرو رمضان حسين أحمد البحيرة

18. أحمد رائد حسن محمود بني سويف

19. أحمد عبد الله عبد الرحمن محمد بني سويف

20. عادل سيد إبراهيم يوسف الجيزة

يوم الخميس 14 / 11 /2019 م :

م الاسم المديرية

1. مصطفي محمد بدوي محمد الجعيدي الجيزة

2. محمد الإمام علي أحمد أبو سليمان الدقهلية

3. محمد عيد المرسي عيد المرسي مخيمر الدقهلية

4. إبراهيم ذكى ربيعي السيد سوهاج

5. عبد الله سامى سلمان عمرو الشرقية

6. محمد السيد على علي إسماعيل الشرقية

7. محمد سند عبد الحميد رزق الشرقية

8. عبد العاطي يحي عبد العاطي عمارة الغربية

9. عصام عبد الوكيل أبو الفتوح بدوي الغربية

10. محمد سامي أحمد محمد عبد الغنى القليوبية

11. محمود طاهر محمد محمد عبد الجليل القليوبية

12. محمد زنينهم السباعي مجاهد المنوفية

13. أحمد صبره عبد الصمد عبد النعيم المنيا

14. أحمد فضل محمد إبراهيم الجيزة

15. محمد أحمد محمد أحمد العريني الإسماعيلية

16. حسام علي محمد عبد العال بني سويف

17. عمار محمد محمود عبد الهادي بدر دمياط

18. محمود عبد الله كامل سالم الشرقية

19. محمد إسماعيل محمد عبد الحكيم المنيا

20. محمد حداد شلقامى على المنيا

يوم الأحد 17 /11 /2019 م :

م الاسم المديرية

1. الشربيني محمود الشربيني أبو العنين الدقهلية

2. نور صديق محمود مصطفي الغربية

3. محمود محمد فتح الباب حسن المنيا

4. هاشم أحمد عمر أحمد أسوان

5. أحمد خميس إسماعيل حسن بني سويف

6. عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم بني سويف

7. محمد عبد الرحمن حسن حسين الدقهلية

8. شعبان محمد محمد بركات الفيوم

9. طارق يحي عبد الغفار عيسى الفيوم

10. محمد عبد النبي سيد رجب الفيوم

11. أشرف السيد فراج فواز قنا

12. رجب عاطف منصور مبروك المنيا

13. أحمد ناجى أحمد سيد الشيخ على القليوبية

14. محمد صفوت عبد العال المنيا

15. أحمد مصطفي حسن محمود الإسكندرية

16. عماد أحمد عبد الخير الشاذلي جلده القليوبية

17. رفاعي محمد محمد على المنيا

18. محمد شديد أحمد عبد العزيز الفيوم.