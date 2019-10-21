ضبط المتهمين بخطف سائق وطلب فدية 80 ألف جنيه بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف سائق ومساومة والدته على دفع 80 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

تبلغ للمقدم محمد الأتربي، رئيس مباحث الوايلي من هند ربة منزل بغياب نجلها، المدعو مصطفى سائق بإحدى الشركات، ومقيم بذات العنوان عقب خروجه من مسكنهما وبالاتصال به هاتفياً تجاوب معها أحد الأشخاص وأخبرها باختطاف نجلها، وطلب منها مبلغ مالي 80.000 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام للقبض على المتهمين.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، وجمع المعلومات، ومن خلال فحص علاقات، وخلافات المجني عليه أمكن التوصل إلى إن وراء ارتكاب الواقعة كل من عاطف صاحب مكتب صقور للخدمات البترولية، "وليد"، طالب شقيق الأول، و"إسلام" عاطل بسبب خلافات مالية بينهم

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تم بالتنسيق مع المبلغة مجاراة المتصل والاتفاق معه على التقابل بأحد المقاهي بميدان عبده باشا دائرة القسم، لتسليمه المبلغ المتفق عليه وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المحدد تمكن الرواد شريف عادل، ومحمد حجاج، وأحمد عبد العزيز، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمان الأول والثاني حال استقلالهما سيارة، ملك الأول.

وبمواجهتهما أمام العقيد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، بالتحريات والمعلومات أيداها وأقرا بأنه نظراً لكون المجني عليه مدين لهم بالمبلغ المشار إليه نظير قيامه باستئجار سيارات منهم لتشغيلها بالشركة عمله وامتناعه عن سداد المبلغ خططوا لاختطافه، وفي سبيل ذلك قاموا باقتياده من مكان تواجده بشاليه كائن بمنطقة (بورتو السخنة/ السويس)، باستخدام السيارة المضبوطة واحتجازه بمقر الشركة ملك الأول تمهيداً لمساومة والدته المبلغة واسترداد المبلغ.

تم بإرشادهم ضبط المتهم الثالث بمقر الشركة المشار إليه، وبصحبته المجني عليه، وبسؤال المجني عليه، اتهمهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، إلى النيابة العامة.