ضبط سائق بحوزته أدوية مجهولة المصدر في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق بحوزته أدوية مجهولة المصدر في النزهة.

أثناء مرور النقيب محمود عوض، ضابط مباحث إدارة تأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، بمحور جوزيف تيتو دائرة قسم شرطة النزهة، تمكن من ضبط "حسن. ي" سائق حال استقلاله السيارة.

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وضبط بحوزته كمية من العقاقير، والأدوية عبارة عن 73 عبوة من عقار التيموكسيفلوكس، و58 عبوة من عقار ألفا بونيد، و33 عبوة من عقار فولسازولدين، و12 عبوة مدون عليها باللغة الإنجليزية، و18 عبوة من عقار جرانتيريل، وجميعها مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و74 عبوة من عقار ميا فيبرول المخدر بإجمالي عدد 1470 قرص مخدر.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حسام حنفي، مفتش مباحث إدارة تأمين ومحاور المطار، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.