رقيب شرطة يكشف تفاصيل محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق أمام المحكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير- نادر نبيل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، خلال جلسة محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لشهادة أحمد حسني - رقيب شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، والذي كان متواجدًا في السيارة الثانية في ركاب مدير الأمن وقت الحادث، والذي قال أنه أثناء تحرك الركاب، كان اللواء مصطفي النمر داخل سيارته "التويوتا السوداء"، وفور وصوله حدث الانفجار.

وقال الشاهد، إنه كان في السيارة الخلفية لسيارة مدير الأمن، وكان الركاب في طريقه من الاستراحة إلى مبني المديرية، وعقب وقوع الانفجار تهشم الجزء الأيسر للسيارة التي كنت متواجدًا بداخلها، واستشهد بداخلها "علي"ـ (السائق)، ومجند يدعى إبراهيم، وأصبت بجرح قطعي في الرأس وثقبين في الأذن وكذلك جروح في وجهي.

وشرح الشاهد، طبيعة مأمورية ركاب مدير الأمن، حيث يتقدمه دراجة نارية تابعة لإدارة المرور، ومن ثم سيارة مدير الأمن بداخلها السائق وفرد الحراسة، وبعدها السيارة الثانية وبها سائق وأمين شرطة وفرد العلاقات العامة ومجندان.

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وأضاف الشاهد، لا أستطيع تحديد من أحدث الانفجار، ولكنهم الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه عقب الانفجار بدقائق وقبل إدخاله إلى سيارة الإسعاف شاهد اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية على الجهة المقابلة للانفجار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، ورأفت زكي، وسكرتارية حمدي الشناوي.

‫كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها

‫كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية ، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة. وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الإسكندرية والمرافقين له.

‫ونسبت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.