ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلاك كهربائية مسروقة من عقار تحت الإنشاء في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 عناصر إجرامية، أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهم "100 كيلو جرام من الأسلاك الكهربائية النحاسية –200 مفتاح كهربائي – مقص حدادي". بمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الإسلاك النحاسية، وقيامهم بسرقة المضبوطات من عقار تحت الإنشاء بمنطقة القطامية بالقاهرة، وكانوا في طريقهم لبيعها، باستدعاء مسئولي الموقع المشار إليه تعرف على المضبوطات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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