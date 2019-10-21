"الأعلى للإعلام" يحجب برنامجا على "القاهرة والناس" وينذر قناة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بحجب برنامج "الجدعان" على قناة القاهرة والناس لمدة شهر؛ لنشره اتهامات ضد اتحاد منتجي الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التي وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجي الدواجن.

وحسب بيان، اليوم، أصدر المجلس قرارا بتوجيه إنذار إلى قناة الصحة والجمال؛ لمخالفة برنامج "كواليس حياتنا" وتحريضه على العنف ضد تلاميذ المدارس، بعد أن استعرض البرنامج ظاهرة هروب الطلاب من المدارس بعرض فيديوهات لأولاد وبنات أثناء هروبهم من المدرسة، وقال مقدم البرنامج إن هذا الصنف من الطلاب "مينفعش معاهم لغة الحوار ولازم ياخدوا علقة موت ويتربوا زي ما أهالينا ربونا زمان"، وأكد أنه غير مقتنع باستخدام الديمقراطية مع الطلاب.

كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين لمعرفة موقف مذيع البرنامج، وإنذار القناة بعدم تكرار مثل هذا التحريض على العنف ضد الأطفال.