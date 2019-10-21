البابا تواضروس يغادر فرنسا إلى النمسا في رحلة علاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
غادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باريس اليوم الاثنين، عبر مطار شارل ديجول، متجها إلى النمسا، في زيارة علاجية بعد أن زار باريس وبلجيكا في زيارة رعوية.
وكان البابا التقى الرئيس الفرنسي ماكرون، أثناء تواجده بباريس، لمدة ساعة كاملة في قصر الإليزيه، الجمعة الماضية.
وأكد ماكرون للبابا تواضروس، أهمية دور مصر في استقرار الشرق الأوسط.
كما زار البابا مقر مجلس الشيوخ الفرنسي وافتتح كاتدرائية جديدة بفرنسا، وكنيسة جديدة ببلجيكا.
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