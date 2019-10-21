برلماني: رئيس الوزراء يوافق على إنشاء حي جنوب كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

نجح النائب اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمركز كفرالشيخ في الحصول على موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار محافظة كفرالشيخ إحدى محافظات الدرجة الأولى.

وأصدر رئيس الوزراء قرار رقم 2452 لسنة 2019 بإنشاء حي جنوب كفرالشيخ (والذي يشمل القرضا، الحمراوي، أبوطبل، دفرية، عزبة يونس، عزبة أبوعلي، عزبة عثمان، عزبة الشوادفي).

وأشار اللواء "الجندي" إلى أن مدينة كفرالشيخ أصبحت تتكون من ثلاثة أحياء حي شرق وغرب وجنوب كفرالشيخ.

من جانبه توجه الدكتور إسماعيل طه محافظ كفرالشيخ بالشكر للنائب "الجندي" لجهوده المبذوله للحصول على القرار سالف الذكر وتحويل قرية مسير إلى مدينة وإنشاء الوحدة المحليى لقرية شنو بدعم وتنسيق مع المحافظة.