مصر | داخل منزله بإمبابة.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل منزله بإمبابة.. القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على واحد من تجار المخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وبحوزته كيلو حشيش، وسلاح ناري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بورود معلومات أكدتها التحريات للملازم محمد ماهر علاء حامد غنام الضابط بوحدة مباحث القسم شرطة إمبابة، مفادها قيام "عمرو.ق.ا.ن"، 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطه بمسكنه وعثر بحوزته 24 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، فرد خرطوش روسي عيار 7.62*39 مم، طلقة من ذات العيار، هاتف محمول، مبلغ 800 جنيه.

وبمواجهته اعترف أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

