مصر | عبر موقع إباحي.. ضبط سيدة لممارستها الدعارة مقابل مبالغ مالية بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبر موقع إباحي.. ضبط سيدة لممارستها الدعارة مقابل مبالغ مالية بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة وتدعى "إ.س " في عقدها الثاني من عمرها، حيث قامت بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية لممارسة الدعارة والشذوذ الجنسي مع الآخرين، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس بمنطقة العجوزة، وتقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات وصور ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب الجيزة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بإنشائها صفحة على أحد المواقع الإباحية، لراغبي المتعة الجنسية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

