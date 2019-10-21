مصر | حبس عاطلين لتصنيعهما الاستروكس بإمبابة.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لتصنيعهما الاستروكس بإمبابة.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، بحبس عاطلين، لاتهامها بتصنيع مخدر الاستروكس، متخذين من مسكن أحدهما مكانًا للتصنيع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت بدأت النيابة، التحقيق مع العاطلين للاتجار في مخدر الاستروكس، حيث ضبط بحوزتهم 8 كيلو من المخدر و500 جرام من مادة الكيتامين المستخدمة في تصنيع مخدر الاستروكس، وأيضًا بحوزتهم سلاح ناري للدفاع عن نفسهم، فيما أرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.