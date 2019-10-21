مصر | حبس عاطلين لتصنيعهما الاستروكس بإمبابة.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين لتصنيعهما الاستروكس بإمبابة.. وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت بدأت النيابة، التحقيق مع العاطلين للاتجار في مخدر الاستروكس، حيث ضبط بحوزتهم 8 كيلو من المخدر و500 جرام من مادة الكيتامين المستخدمة في تصنيع مخدر الاستروكس، وأيضًا بحوزتهم سلاح ناري للدفاع عن نفسهم، فيما أرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.
وتعود بداية الواقعة، أفادت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالاتجار في مخدر الإستروكس على نطاق واسع متخذين من مسكن أحدهما مكانًا لتصنيع المخدر.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وضبطهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 8 كيلو جرام - 500 جرام من مادة الكيتامين الخام المستخدمة في تصنيع مخدر الاستروكس - فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي في مجال تصنيع مخدر الإستروكس بقصد الاتجار، وحيازة السلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.