مصر | "40 ألف جنيه مقابل أرض أبوهم".. شقيقان يشرعان في قتل عمهما بالسلام

وذهبوا إليه يوم تسليم المبلغ مضيفين أنهم تفاجأوا أنه يعطيهم 40 ألف جنيه فقط من المبلغ الإجمالي مبررا أنه يمر الآن بضائقة مالية وليس معه سوى هذا المبلغ فنشبت بينهم مشاجرة كلامية تتطورت إلى قيام، اثنين منهما بالاعتداء عليه بالضرب، وقام أحدهما بضربه على رأسه وقام بالسقوط على الأرض.

كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما ورد إخطار من مستشفى السلام التخصصي، لقسم شرطة السلام أول يفيد بوصول رجل ستيني مصاب بكسر في الجمجمة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بينه وأبناء شقيقه بسبب خلافات مالية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وبمواجهتم أقروا بالواقعة المنسوبة إليهم وأنهما شرعوا في قتل عمهم بسبب خلافات مالية، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.