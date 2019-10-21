مصر | حبس عصابة "العاطلين الأربعة" لسرقة الأسلاك الكهربائية بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة "العاطلين الأربعة" لسرقة الأسلاك الكهربائية بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 4 عاطلين، لسرقتهم أسلاك كهربائية من عقار تحت الإنشاء بمنطقة العمرانية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط أربعة من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 100 كيلو أسلاك كهربائية، 200 مفتاح كهربائي، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، مفاده، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهم 100 كيلو جرام من الأسلاك الكهربائية النحاسية، 200 مفتاح كهربائي، ومقص حديدي.
وكانت استدعت النيابة، مسؤولي الموقع، وتعرفوا على المضبوطات بحوزة المتهمين، وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم.
وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط أربعة من العناصر الإجرامية، وبحوزتهم 100 كيلو أسلاك كهربائية، 200 مفتاح كهربائي، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد أحمد كامل مأمور قسم شرطة العمرانية، مفاده، بتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، من ضبط 4 أشخاص أثناء استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهم 100 كيلو جرام من الأسلاك الكهربائية النحاسية، 200 مفتاح كهربائي، ومقص حديدي.