مصر | حبس عصابة "العاطلين الأربعة" لسرقة الأسلاك الكهربائية بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عصابة "العاطلين الأربعة" لسرقة الأسلاك الكهربائية بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 4 عاطلين، لسرقتهم أسلاك كهربائية من عقار تحت الإنشاء بمنطقة العمرانية بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكانت استدعت النيابة، مسؤولي الموقع، وتعرفوا على المضبوطات بحوزة المتهمين، وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا بارتكاب جريمتهم.