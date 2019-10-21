مصر | "بتاجر فيها".. حبس عاطل لحيازته أسلحة نارية في عين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بتاجر فيها".. حبس عاطل لحيازته أسلحة نارية في عين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل بحوزته 3 أسلحة نارية بقصد الاتجار بها في منطقة عين شمس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات أجهزة الأمن للوقوف على نشاط المتهم الإجرامي والتحفظ على المضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "أحمد. ع"، 40 سنة، عاطل، وسابق اتهامه في القضية رقم 433 لسنة 2005م المرج "سلاح بدون ترخيص" حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، 3 طلقات من ذات العيار، 2 طبنجة صوت.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بما تقدم.