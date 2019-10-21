مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الموطنين بالإكراه بمدينة نصر

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس عناصر تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة والسرقة بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بأنها أثناء صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص "أدلت بأوصافه التقريبية" قام بدفعها داخل الشقة، والاستيلاء منها على حقيبة يدها بداخلها (مبالغ مالية، 5 كارت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها) ولاذ بالفرار.

وعلى الفور وبالتعامل مع البلاغ تم تكوين فريق بحث برئاسة المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول لتتوصل جهوده إلى مرتكب الواقعة، وتبين أن ورائها عاطل سبق اتهامه في 28 قضية آخرها قضية "نصب".

وبعرض المتهمين على النيابة، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المواطنين بأسلوب المغافلة والسرقة بالإكراه، وأقروا بارتكاب 5 وقائع سرقة أخرى، كما قاموا بالإرشاد عن ما سرقوه من (2 هاتف محمول – شاشة- 19 رأس ماشية) وقامت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.