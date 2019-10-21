مصر | حبس سوداني.. ضبط بحوزته 3 كيلو بانجو في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سوداني.. ضبط بحوزته 3 كيلو بانجو في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس شاب سوداني الجنسية ويدعى "موسى.ع" في عقده الرابع من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة "البانجو" وكانت بحوزته 50 لفافة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 3 كيلوجرامات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكانت فتحت النيابة العامة، التحقيق مع شاب سوداني الجنسية، لاتجاره في المواد المخدرة، وكان يروج لبيع المواد المخدرة على عملائه بمنطقة أكتوبر ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، كما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير عنها.



وتعود البداية أثناء مرور حملة أمنية بقيادة النقيب محمد سكر، قسم شرطة ثالث أكتوبر، بمساكن عثمان، حيث تمكنت القوات من ضبط المدعو "موسى.ع.ع"، 41 عاما، (سوداني الجنسية)، عاطل، وبحوزته 50 لفافة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت نحو 3 كيلوجرامات، هاتف محمول، مبلغ مالي 420 جنيها.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

