مصر | التحفظ على 500 حبارة مقلدة بماركات عالمية في السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحفظ على 500 حبارة مقلدة بماركات عالمية في السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، التحفظ على كميات كبيرة من مستلزمات الطباعة "حبارات" مجهولة المصدر داخل مخزن بدون تراخيص، كما طالبت بسرعة التحريات حول صاحب المخزن للوقوف على نشاطه.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "محمد. ح"، 35 سنة، صاحب مخزن أحبار في السيدة زينب، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كمية كبيرة من مستلزمات الطباعة "حبارات" مجهولة المصدر، ووضع علامة تجارية منسوبة لشركات عالمية مقلدة، بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 500 حبارة مدون عليها الماركات عالمية، و5000 كرتونة فارغة "معدة للتعبئة"، و3000 كرتونة فارغة، خاصة بخرطوشة الحبارات، وجميعها مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.