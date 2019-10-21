أخبار مصر | وزير القوى العاملة ومحافظ الدقهلية يسلمان 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة ومحافظ الدقهلية يسلمان 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتسليم 200 عامل غير المنتظمة من المسجلين بمديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية "شهادات أمان".

كما سلموا شهادات التخرج لأولى الدفعات من وحدات التدريب المتنقلة بالدقهلية على مهنة السباكة والأعمال الصحية، بحضور أحمد القللي وكيل الوزارة مدير المديرية، والسيد السنجابي وكيل المديرية.

وأشاد الوزير بالمجهودات الكبيرة التي بُذلت من جانب مديرية القوى العاملة بالدقهلية، التي تتميز دائمًا بوجود عناصر جادة قادرة على أداء الموكول إليها من أعمال بكل تفانٍ وإخلاص.

وأوضح الوزير: أن الدولة المصرية تُولي كامل اهتمامها بأبنائها ، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء كامل الجُهد تركيزًا واهتمامًا بالعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلي أن الوزارة لا تدخر جُهدًا في شمول الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن هذه الرؤية الشاملة تتواكب مع محاولة وضع آليات جديدة خاصة بعملية التشغيل بشكلٍ أكثر جديَّة، والتدريب بصورةٍ أكثر واقعية لهذه الفئةِ من العمال، بحيثُ تُشكل هذه الآليات ضمانًا بصورةٍ أكبر وبشكل أكثر فاعلية، لضمان حياة كريمة لهم ولذويهم، وتحقيقًا لأقصى قدر ممكن لهم من الرعاية في كافة النواحي صحيًا واجتماعيًا.

وحول ملف التدريب المهني شدد الوزير على أهميته تطويرًا وتحديثًا، بما يتلاءم مع رؤية مصر الطموحة واستراتيجيتها نحو التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير القوي العاملة، أن الوزارة أطلقت أربع وحدات متنقلة لتجوب القرى والنجوع لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وهذا التكريم يعتبر أولى ثمار هذه الوحدات، كي يستطيع كل شاب أن يفتح مشروعًا خاصًا به يدر عليه دخلًا له ولأسرته بما يضمن توفير "حياة كريمة" له وذويه.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة بصدد تجهيز باقي الوحدات المتنقلة استعدادًا لإطلاقها بباقي محافظات مصر، لخلق تشابك بين التدريب والتشغيل بالصورة المُثلى التي تحتاجها مصر في المرحلة الراهنة.

Advertisements

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تبذلُ جهودًا كبيرة لتحقيق الرخاء لكافة أبناء الشعب المصري، طالبًا من جموع الشعب والعمال، التكاتف والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، للوصول إلى ما نصبو إليه ونحلمُ به جميعًا من غدٍ مشرق لأبنائنا وأحفادنا، وتكون مصر دائمًا في مَصَافِّ الدول المتقدمة في مكانتها الرائدة التي تليقُ بها دائمًا رائدًة سبَّاقة.

وشدد الوزير على أهمية التيقن والتأكد مما يتردد من شائعات تستهدف النيل من الدولة المصرية، وردًا على المتربصين الذين يشككون فيما تقوم به الدولة من إنجازات كبيرة تسابقُ الزمن وتتخطَّى القدرة على الاستيعاب.

وفي ختام كلمته وجه "سعفان" خالص شكره لجميع عمال مصر على ما يبذلونه من جُهدٍ وعرق في بناء الوطن، ودفع مسيرة الإنتاج، وبناء الاقتصاد المصري بالصورةِ التي تليق طالبًا منهم بذل المزيد من الجهد والعرق لرفعةِ شأن هذا الوطن، وجعل رايتهِ عاليًة خفاقًة دائمًا.

من جانبه رحب الدكتور كمال شاروبيم بوزير القوى العاملة بتواجده في محافظة الدقهلية، مقدمًا له خالص شكره على جهوده الحثيثة المبذولة في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل المصرية، وبما يعقده من ملتقيات توظيف فاعلة توفر فرص عمل حقيقية للشباب المصري، وبجهوده المبذولة في تطوير ملف التدريب المهني في مصر بالصورة المُثلى التي تليق.

وأكد شاروبيم أهمية فكر ريادة الأعمال ونشر هذه الثقافة بين أوساط الشباب المصري، مضيفًا أن العمل الحر وريادة الأعمال هما مستقبل مصر، مشدداً على أن الدولة المصرية تهتمُ اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان المصري وتنميته.

وفي نفس السياق أكد أحمد القللي أن هذا التكريم يعتبرُ تنفيذًا عمليًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" لجميع المصريين، مضيفًا أن هذه الرسالة تأتي في إطار تفعيل دور وزارة القوى العاملة بتقديم أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والاهتمام البالغ بتطوير ملف التدريب المهني في مصر.