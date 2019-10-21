أخبار مصر | "التضامن" تبدأ احتفالية تخريج الدفعة الأولى لبرنامج "رفيق المسن" بفيلم تسجيلي بعنوان "القلب الكبير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تبدأ احتفالية تخريج الدفعة الأولى لبرنامج "رفيق المسن" بفيلم تسجيلي بعنوان "القلب الكبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فاعليات تخريج الدفعة الأولى لبرنامج رفيق المسن الذي أطلقته للحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن، بفيلم تسجيلي تحت عنوان "القلب الكبير".

ومن المقرر أن يتم تخريج 51 شابا من الذين أتموا البرنامج التدريبى وتوزيع الشهادات عليهم، في إحتفال يشهده القائمون على البرنامج والجمعيات الشريكة.

كما ستشهد والى فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعى وجمعية مصطفى محمود يهدف لتقديم خدمات الرعاية الطبية لكبار السن داخل دور المسنين على مستوى 22 محافظة فى إطار من التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدنى.

ويأتى برنامج رفيق المسن تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى، والمعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بني سويف، وعدد من الجمعيات الأهلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن غير القادر على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية داخل اسرته.

وكانت أكدت والى علي حرص الوزارة على توفير الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن بما يكفل لهم الحياة الكريمة وذلك من خلال عدد من الاليات فالوزارة يتيعها 149 دار، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسن وتعد دور المسن مؤسسة إجتماعية معــــدة ومجهزة لإقامــة المسنيــن يتوفر فيها أسلوب الحيــاة الكريمـــة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، إضافة إلى191 نادى مسن تخدم 41،035 مسن و18 وحدة علاج طبيعى على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها علي جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي، وقد شهد العام المالى 2018 2019 رصد مليون و120 ألف جنيه لتطوير عدد 10 دور مسنين على مستوى 7 محافظات وهى الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، بني سويف، المنيا، قنا بإجمالي مبلغ 685الف جنيه وتطوير 13 نادي للمسن بمحافظات (القاهرة، البحيرة، بني سويف، سوهاج، الإسماعيلية، الدقهلية)، بإجمالي مبلغ 435 ألف جنيه كما تمت المشاركة مع جامعة الدول العربية في وضع الإستراتيجية العربية لرعاية كبار السن.