أخبار مصر | برلماني: تشكيل لجنة مكافحة الإرهاب يساعد في تدويل الملف خارجيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تشكيل لجنة مكافحة الإرهاب يساعد في تدويل الملف خارجيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء سلامة الجوهري، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، إن تشكيل مجلس النواب لجنة خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف خطوة هامة لخلق طرق ووسائل جديدة لمكافحة الإرهاب فى مختلف الدول.

وأضاف "الجوهري" أن تشكيل لجنة مختصة فى المجلس بهذا الملف الهام مهم لتحقيق تواصل وتعاون دولي أكبر فى قضية مكافحة الإرهاب، في ظل التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم خشية تكيون "خلايا نائمة" عقب عودتهم.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه اللجنة سيكون لها دور فعال فى كشف حقيقة الأوضاع فى مصر وما نواجهه ونبذله من جهود فى ملف الإرهاب، لافتًا إلى ضرورة تعريف كافة الدول بمدى خطورة الإرهاب على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن الرئيس السيسى كان له دور قوى فى فرض سياسة مصر تجاه مكافحة الإرهاب خارجيا، وهذه اللجنة سيكون لها دور فى استكمال الطريق تجاه تدويل قضية مكافحة الارهاب فى مختلف البرلمانات الدولية لخلق حلول فعالة فى ملف مكافحة الارهاب بمشاركة المجتمع الدولى كله.

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.



كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.