أخبار مصر | "نقل البرلمان" توافق على المادة الأولى بقانون إنشاء هيئة السكك الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقل البرلمان" توافق على المادة الأولى بقانون إنشاء هيئة السكك الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام عبدالواحد، لمناقشة تعديلات مشروع القانون، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، أشرف رسلان، على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بزيادة حرم مبانى السكة الحديد من ٦ إلى ٩ أمتار و١٠٠ متر للمزلقانات.

وبعد الموافقة نصت المادة الأولى على النحو التالي:

المادة الأولى



يُستبدل بنص المادة "7" من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:

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مادة "7"