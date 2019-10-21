أخبار مصر | نجاح أول عملية من نوعها في مصر لطفلة 7 سنوات (تعرف على التفاصيل)

وحضرت الطفلة (ش.م ) والتي تبلغ من العمر 7 سنوات بتورم في الوجه والعينين والصدر مع ضيق بالتنفس وعدم القدرة على النوم flat ووجود أوردة بالصدر والرقبة واحتقان بالعيينين ناتج عن انسداد مزمن بالوريد الأجوف العلوي بعد إجراء عملية قلب مفتوح لعلاج عيون خلقية بالقلب والتي تمت بنجاح سابقا، وتسبب هذا الانسداد في عدم قدرة الطفلة على النوم بصورة طبيعية وعدم القدرة على العودة لممارسة حياتها الطبيعية، وفشلت كل محاولات العلاج بالأدوية.

وتم مناظرة الحالة من فريق جراحة الأوعية الدكتور عثمان محمود أحمد، مدرس جراحة الاوعية الدموية، والدكتور أشرف النجار، مدرس جراحة الأوعية الدموية، والدكتور هشام أبو العيون، مدرس جراحة الأوعية الدموية، وعمل أشعة الدوبلكس والأشعة المقطعية متعددة المقاطع بالضبغة لتظهر وجود انسداد تام بالوريد الأجوف العلوي، وكان القرار الطبي هو عمل قسطرة تشخيصية ومحاولة شق طريق داخل الانسداد رغم صغر سنها، بعد مناقشة الأسرة لطبيعة الحالة وصعوبة التعامل ومخاطره وصغر سنها وبعد موافقة أسرة الطفلة تم إجراء القسطرة تحت مخدر عام بواسطة فريق التخدير بقيادة الدكتور عماد ظريف، وتم بنجاح تخطي الانسداد بالأسلاك ثم عمل توسيع بالبالون ببالونات ذات الضغط العالي والتي تتماشى مع عمرها، وأظهرت الأشعة نجاح التوسيع وعودة سريان الدم بصورة طبيعية للقلب.

وخرجت الطفلة من المستشفى بعد 24 ساعة من إجراء القسطرة بعد تحسن ملحوظ في كل الأعراض واستعادة قدرتها على ممارسة الحياة الطبيعية بدون ضيق في التنفس أو احتقان أو تورم في الوجه والصدر واستعادة قدرتها على النوم بصوره طبيعية.