أخبار مصر | اللجنة العليا لمكافحة الفساد تنظم 3 مؤتمرات في المنوفية والشرقية وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة العليا لمكافحة الفساد تنظم 3 مؤتمرات في المنوفية والشرقية وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الأقليمية، 3 مؤتمرات بمحافظة المنوفية، والشرقية، وأسوان، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والاتحادات النوعية ومديريات التضامن الاجتماعي، لمناقشة دور منظمات العمل الأهلي في الخطة الاستراتيجية ٢٠١٩- ٢٠٢٢ والتعريف بالفساد وأسبابه وآثاره السلبية ومكافحته.

يعقد المؤتمر الأول بمحافظة المنوفية غدا الثلاثاء، ويعقد المؤتمر الثاني بعد غد الأربعاء، بمحافظة الشرقية، ويحضر المؤتمرين أعضاء اللجان الإقليمية لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالمحافظتين والقيادات النسائية والشبابية.

وكما تقرر عقد المؤتمر الثالث بمحافظة أسوان وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٨/ ١٠ بحضور أعضاء اللجان الإقليمية لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، بجميع محافظات الصعيد والاتحاد النوعي للتنمية الاجتماعية والثقافية والدينية.

وتتضمن المؤتمرات الثلاثة شرح مدنة السلوك الوظيفي والتي تشمل القيم والمبادئ التي لا بد أن يلتزم بها كل عضو وهي الالتزام بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية، نزاهة المنظمة والشفافية والمسؤلية، تعزيز الإرادة الرشيدة، تعزيز حق الوصول إلى المعلومات، التركيز على أولويات التنمية المستدامة، التأثير والتفاعلية، المساواة وعدم التمييز، والعمل ضمن المنظمات والشركات.

وكما سيتم طرح القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتنظيم العمل الأهلي على طاولة المناقشات وذلك للتركيز على المواد المحالة إلى اللائحة التنفيذية، كما سيناقش المؤتمر في إحدى جلساته القضية السكانية بمحاورها الثلاثة" النمو السكاني، التوزيع السكان، خصائص السكان.