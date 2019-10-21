أخبار مصر | عاجل.. "تعليم البرلمان" توافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "تعليم البرلمان" توافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 2812019.

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.

