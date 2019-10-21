أخبار مصر | وزير التعليم العالي من البرلمان: لا سيطرة للحكومة على مدينة زويل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي من البرلمان: لا سيطرة للحكومة على مدينة زويل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، إنه لا يوجد سيطرة على مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من الحكومة، مؤكدًا أن مدينة زويل كيان ناجح.

وأضاف "عبد الغفار"، أنه لا توجد أهداف للسيطرة، والحكومة تدعم الكيان منذ أن بدأ وتمثيل وزير التعليم العالي في مجلس الأمناء ليس فيه سيطرة لأن الأصوات في يد أعضاء مجلس الأمناء المنتخبين وحرية الاستقلال العلمي مكفولة، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد منظومة للعمل وأن مجلس الأمناء هو المتحكم في إدارة المنظومة، ووزير التعليم العالي لا يملك السيطرة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى إن الدولة تدعم البحث العلمي، والجامعات المصرية الحكومية تتمتع باستقلالية في مجال البحث العلمي تحت إشراف الدولة.

من جانبه قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، يستهدف دمجها ضمن منظومة التعليم العالي وعدم ترك المدينة تعمل كجزيرة معزولة، وإيقاف خطف المواهب للخارج.

Advertisements

واضاف رئيس البرلمان: إن أي تدخل في البحث العلمي يعطل العملية، وأن أي شخص اشتغل في البحث العلمي يعمل بحرية كاملة، ولم أر أستاذا يتدخل فيما يكتبه اي باحث إلا بالتصحيح، وبالتالى لا قيود على حرية البحث العلمي".

وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب الى اللجان النوعية لدراستها وهم مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من النائب عطية موسى وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.