أخبار مصر | وزارة النقل من البرلمان: إزالة كافة التعديات على السكة الحديد بالطرق القانونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة النقل من البرلمان: إزالة كافة التعديات على السكة الحديد بالطرق القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه سيتم إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد، بالطرق القانونية.

وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المنعقد برئاسة النائب هشام عبد الواحد، فى كلمته خلال الاجتماع، أنه بالرغم من أن المعتدي على أراضى السكة الحديد بدون وجه حق، ولا يستحق التعويض، إلا أنه بناء على توجيهات الرئيس سيتم التعويض الاجتماعي، متابعا: "مش هيبقى موت وخراب ديار".



وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.