أخبار مصر | رئيسا وزراء مصر والكويت يشهدان توقيع مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسا وزراء مصر والكويت يشهدان توقيع مذكرات تفاهم في مجال الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار المباشر.

كما وقعت الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار المصرية ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مذكرة تفاهم بمليار دولار لتمويل تنمية محور شبة جزيرة سيناء.

كما شهد رئيسا الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لاستكمال تمويل نفق شرم الشيخ بقيمة ٨٦ مليون دولار.

وكان قد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جلسة مباحثات مع نظيره الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

