أخبار مصر | "حقوق البرلمان": نعلم مدى تحمل الشعب للظروف التي تمر بها البلاد من مخاطر

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة النائب علاء عابد، دعمها الكامل والتام للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمؤسسات الدولة الوطنية، والقوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى.

وأكدت اللجنة انحيازها الكامل للشعب المصرى وتعلم مدى تحمل الشعب المصرى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية، مؤكدة أن الشعب المصرى أعلن رفضه التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينة وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتى هى محل الثقة الكاملة.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.