أخبار مصر | اقتراح برلماني بالاعتماد على الري بالأمطار لزراعة القمح بالدلتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح برلماني بالاعتماد على الري بالأمطار لزراعة القمح بالدلتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة، بشأن استحداث آليات الاعتماد على الري بالأمطار في زراعة القمح بمحافظات الدلتا.

وقالت شادية ثابت، إن القمح يعتبر المحصول الغذائي الأساسي لجميع طبقات الشعب حيث تستخدم حبوب القمح لإنتاج الخبز والمكرونة والحلويات المختلفة بالإضافة إلى استخدام التبن الناتج كغذاء للحيوان، ونظرًا للتزايد المطرد في عدد السكان ودخول دول كثيرةكمستورد للقمح مما أدى إلى زيادة أسعاره عالميًا مما يشكل عبئًا على ميزانية الدولة لتزايد الاستيراد سواء من الحبوب أو دقيق القمح.

وأضافت: "يجب على الدولة أن تبحث آليات لتنمية وتطوير الزراعة المطرية لزراعة القمحمن خلال تكنولوجيات مبسطة وتطبيق نظم الري التكميلي وبتكاليف مناسبة، وذلك لزيادة إنتاجية القمح بهدف كفاية الاستهلاك المحلي تدريجيا ومن ثم انخفاض كمية القمحالمستوردة التي تكلف الدولة ملايين الدولارات والتي يمكن توفيرها في أغراض أخرى".

وطالبت باستحداث منظومة جديدة للري تعتمد في الأساس على مياه الأمطار المتوافرة بكثرة في محافظات الدلتا والاتجاه إلى الري الطبيعي فقط في حالة ندرة الأمطار، ولفتت إلى وجود آليات لمضاعفة الأمطار الساقطة باستخدام السدود بأنواعها المختلفة إليجانب وسائل تقليل الفاقد بالتبخير من سطح التربة مثل الحرث السطحي.

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، 4 قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 482019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019819.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 1982019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 2472019.