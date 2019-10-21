أخبار مصر | النائبة داليا يوسف تعلن نجاح مبادرة المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائبة داليا يوسف تعلن نجاح مبادرة المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بمجلس النواب في تذليل وتمهيد الطريق لتوقيع مذكرة التفاهم التى تمت مراسم توقيعها بين جامعة عين شمس ممثلة في الدكتور محمود المتينى ومستشفى جريت أورموند للأطفال البريطانية وذلك بحضور النائب أسامة هيكل، وا. د. هالة ابو على، ممثلين عن المجموعة البرلمانية الصداقة.

وقالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الخدمة الصحية للأطفال.

وأضافت "يوسف، أن هذا الاتفاق هو مبادرة من أعضاء المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية بمجلس النواب برئاسة النائبة داليا يوسف منذ قرابة عامين حيث عكفت المجموعة على العمل من اجل تحقيق هذه الشراكة بهدف رفع القدرات البشرية لمستشفيات الدمرداش فيما يخص تمريض الأطفال.

ووقع عن الجانب المصرى ا. د. محمود المتينى رئيس الجامعة، وعن الجانب البريطانى ضابط الإمبراطورية البريطانى تريفور كلارك، وذلك بحضور السفير البريطانى، ولفيف من أساتذة الجامعة، وممثلي مؤسسة البنك التجارى الدولى التى سوف تمول المشروع بخمسة وعشرين مليون جنيه مصريا.

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وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، 4 قرارات جمهورية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها.

وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الامريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع فى القاهرة بتاريخ 482019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019819.

وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 1982019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار امريكى وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 2472019.