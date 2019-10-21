شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تعديل اسم مدينة زويل لـ«مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأثنين، من حيث المبدأ على مشورع قانون بتعديل قانون 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعوم والتكنولوجيا.

وتضمنت التعديلات تغير اسم الجامعة من «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا» إلى «مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار». وتضمن التعديلات أيضًا إعادة تشكيل مجلس الأمناء بحيث يضم 5 أعضاء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يضم مجلس الإدارة عضوين من مجلس الأمناء.

وشهدت مناقشة القانون اختلافات حول استقلالية الجامعة عن إدارة الدولة، حيث اعتبره الرافضون للقانون، وضع يد للحكومة على جامعة زويل، فيما اعتبره المؤيدين فرصة لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الدولة.