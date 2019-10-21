شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد في «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»: سيارة «النمر» كانت غير مُصفحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الإثنين، شاهد الإثبات الثاني ويدعى محمود صلاح، للإدلاء بشهادته في قضية «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق».

وقال الشاهد في شهادته أمام المحكمة إنه مندوب شرطة وكان يوم الحادث معين خدمة لحراسة موكب مدير أمن الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه عقب خروج موكب مدير الأمن من الاستراحة للمرور على الخدمات وعقب خروجهم من طريق الكورنيش ودخول شارع المعسكر الروماني وقع الانفجار، مضيفًا أن عدد المتواجدين في سيارة الحراسة المخالفة 5 أشخاص بالسائق وتوفى 2 وأصيب آخرين.

وأشار الشاهد إلى أن التفجير وقع من الجانب الشمال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مصطفى كامل، لإسعافهم، مشيرًا إلى أن التلفيات كانت في السيارة المرافقة لسيارة مدير الأمن، والانفجار كان مفاجأة.

Advertisements

وأوضح الشاهد أن الانفجار وقع قبل الانتخابات الرئاسية بيومين، مشيرًا إلى أن هدف مرتكبي الواقعة من الجماعات الإرهابية نشر الفوضى وبث القلق والرعب في نفوس المواطنين.

واستمعت المحكمة إلى شهادة أحد المجندين بموكب حراسة مدير الأمن وقت الحادث، والذى قال إن الانفجار وقع بمجرد وصول موكب مدير الأمن بشارع المعسكر الروماني، والذى قال إن الموكب كان متوجهًا إلى مديرية الأمن في منطقة سموحة، مشيرًا إلى أنه كان متواجدا في السيارة المرافقة لمدير الأمن، وفوجئ بصوت انفجار شديد وانبعاث دخان، مضيفًا أنه استشهد زميله «مجند» ويدعى عبدالله محمد، وقائد السيارة التي كان يستقلها ويدعى «على جلال».

كما استمعت المحكمة إلى شهادة قائد الدراجة النارية، التي تقدمت موكب مدير الأمن، والذي قال إن الموكب تحرك من الاستراحة في باتجاه مديرية الأمن في منطقة سموحة، ووقع الانفجار بشارع المعسكر الروماني، وهبط اللواء مصطفى النمر من السيارة وقام طاقم الحراسة الذي كان بصحبة النمر في سيارته بإزالة بقايا الزجاج من على ملابسه، وتبين له عدم ظهور السيارة الخلفية من كثرة الغبار والأدخنة الناتجة عن الانفجار.

وأضاف الشاهد أن السيارة التي كان يستقلها مدير الأمن غير مصفحة، مشيرًا إلى أنه نتج عن الحادث إصابة المجند عبدالله في وقت الحادث، وتوفى في اليوم التالي متأثرًا بإصابته.