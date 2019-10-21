شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير أمام البرلمان: لا زيادة بأسعار القطارات إلا بعد تحسن الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن أسعار تذاكر القطارات لن يتم زياتها إلا بعد تحسين الخدمة، قائلاً: «مش هنزود أسعار تذاكر القطارات غير لما نحسن الخدمة، على أعلى مستوى».

وأضاف «الوزير»، خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، الاثنين، أن «أسعار التذاكر لن تتم زيادتها إلا عقب تحسين الخدمة، وستكون بالتنسيق مع لجنة النقل بالبرلمان»، قائلا: «هنيجي نسألكم هل كده نزود السعر ولا لأ، حتى وإن كانت الزيادة فقط لتغطية ٥٠% من سعر تكلفة الخدمة»، مشيراً إلى أن الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة في بعض الخطوط.

وتابع وزير النقل: «كل ما هو متاح بنستغله أفضل استغلال، وكل دول العالم تدعم خطوط السكة الحديد، ونحن ملتزمون بدعم خطوط السكة الحديد»، مشيرا إلى أن «مشروعات الطرق التي تحتاجها الدولة تصل لتكلفة 257 مليار جنيه، مقسمة بين طرق داخل المحافظات تحتاج اعتمادات تصل لـ120 مليار جنيه، والطرق الرئيسية بين المحافظات تحتاج ما يقرب من 137 مليار جنيه».

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وأوضح أن هذه المبالغ لا يمكن أن توفرها الدولة خلال عام واحد لبند الطرق فقط، قائلا: «كلكم عارفين إن الدولة ما تقدرش توفر الفلوس دى في سنة للطرق بس»، لافتا إلى أن الوزارة أسست لـ١٤ كوبري على النيل خلال عامين فقط، مشيراً إلى أنه طوال تاريخ مصر لم يتم تنفيذ سوى ٢٦ كوبري معدنيا على نهر النيل.

ورداً على شكاوى النواب من سوء أحوال المزلقانات، قال «الوزير» موجهاً حديثه للأعضاء: «اللي شايف عنده مزلقان قانوني، وما اتعملش معاه كوبري مشاه، يبعتلي وهننسق مع رئيس المنطقة فورا»، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من كوبري «كلابشا» هذا العام، والذي قال إنه بدأ العمل فيه من ٢٠٠٩، وتابع: «مش هبدأ في حاجة جديدة، إلا لما اعمله، ولو ما عملتوش السنة دي أبقي وزير فاشل».

ورداً على كثرة شكاوى المواطنين، ذكر وزير النقل للنواب: «جاهز أسمع كل الملاحظات على أسلوب إدارة الوزارة، هقعد معاكم في يوم نحدده من ٦ بالليل لـ٦ الصبح أسمع ملاحظاتكم».

وأوضح أن هناك شركة لعمل الموانئ الجافة كانت تخسر، وتمنح مرتبات للموظفين ومجلس الإدارة، فقام بتصفيتها فورا، وقال: «مش هسيب شركات تتعامل بالشكل ده، ولو هتساعدوني على راسي من فوق، لو مش هتساعدوني سيبوني اشتغل واحكموا عليا في الآخر».