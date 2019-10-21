شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يتهم «معلم» بجلد نجله أثناء تلقيه دروس التقوية داخل مدرسة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرر موظف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، محضر شرطة بقسم شرطة المنيا، اتهم خلاله معلم بجلد نجله أثناء تلقيه دروس بفصول التقوية بمدرسة السلام الإعدادية بنات بمدينة المنيا .

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تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، بلاغا من عادل صالحين عبداللطيف، موظف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، يتهم خلاله محمد صلاح شعبان، 33 سنة، مدرس بالاعتداء على نجله «محمد – 12 سنة» طالب الصف السادس الابتدائي بمدرسة سعد زغلول الابتدائية، بسير سيارة مما تسبب في إصابة إصابات بالغة بالظهر، أثناء حصوله على دروس مجموعات التقوية التي تقيمها وزارة التربية والتعليم بمدرسة السلام الإعدادية بنات بمدينة المنيا .

قدم ولي الأمر تقرير طبي صادر عن مستشفي المنيا العام يحمل رقم 4756، وحرر المحضر رقم 13 أحوال قسم شرطه المنيا، كلف مدير الأمن فريق من البحث الجنائي للتحري عن الواقعة واستدعاء ولي الأمر للإدلاء باقواله.

من جانبه قال محمد أبوالعيون، مدير إدارة المنيا التعليمية، أنة أحال المعلم ولجنة الإشراف على المجموعات للشئون القانونية للتحقيق، وأكد «أبوالعيون» في تصريحات صحفية للمصري اليوم، أن الواقعة حدثت في غير ساعات الدراسة، وخارج أسوار مدرسة الطالب.