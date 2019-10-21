شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء «عبدالعال» مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء ‏الكويتي، والوفد المرافق له.

رحب «عبدالعال» بالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكداً على تقدير مصر حكومة وشعباً لأمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذي يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية.

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واستعرض رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، في ضوء المحطات التاريخية التي مرت بها العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما تطرق للعلاقات البرلمانية المصرية الكويتية والتنسيق المتبادل بينهما في المحافل البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي، وطلب الدكتور «عبدالعال» نقل تحياته وتهانيه لأمير دولة الكويت على سلامة الوصول من رحلته العلاجية متمنياً له تمام الشفاء.

من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال التي لاقاها الوفد الكويتي، ومؤكداً على العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات والذى يعبر عنها المواقف التاريخية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من الجانب المصري السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي عبدالباري الأمين العام لمجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والطاقة والخطة والموازنة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية بمجلس النواب.

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى

رئيس البرلمان يلتقى رئيس مجلس الوزراء الكويتى