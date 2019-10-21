شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقبل رأس التلميذة هيام «حبيسة الفصل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الطالبة «هيام عصام أبوالرجال» المقيدة بالصف الخامس بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأسرة الطالبة.

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وقدم محافظ كفر الشيخ، اعتذاره للطالبة «هيام عصام أبوالرجال» وقبل راسها وقدم لها هدية، مكلفاً بمشاركتها في جميع أنشطة العام الدراسي الحالي بالتربية والتعليم مجاناً كدعم نفسى لها، قائلاً «هيام إحدى بناتي وحقها عندي ولن أتهاون مع من أخطأ في حقها وفي حق الدولة» حيث قرر استبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول والنوباتجى مع مجازاة كلاً من مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي ومعلم الحصة الأخيرة بفصل الطالبة والمشرف والعامل النوابتجى 15 يوماً، مع إحالة ملف الواقعة للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لافتاً إلى توقيع أقصى جزاء طبقاً لنتائج التحقيقات.

فيما وجه محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر لوسائل الإعلام التي تناولت تلك الواقعة واستمعت إلى الحقيقة من الطالبة «هيام» ونقلتها بموضوعية وشفافية إلى الرأي العام، وهذا هو الدور الوطني لوسائل الإعلام، كما نوه محافظ كفر الشيخ، ان البعض قد نقل تلك الواقعة عن وسائل التواصل الاجتماعي والتي روجت أن الطالبة كانت تكنس الفصل ولكن الحقيقة طبقاً لتأكيد الطالبة انها قد نسيت كتاب مادة التربية الدينية بالفصل بعد ان تركت المدرسة في نهاية اليوم الدراسي واغلقت البوابة الفرعية بين الدور الأول والثاني بالمدرسة ولم تكن تكنس الفصل كما روج البعض، مؤكداً انه لا تهاون في محاسبة المقصرين وانه يتابع شخصياً التحقيقات في تلك الواقعة حرصاً على أبنائنا.

وكان محافظ كفر الشيخ، أمر باستدعاء المقصرين للتحقيق فوراً واستبعاد مدير مدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي بالحامول، وذلك على خلفية غلق المدرسة في نهاية اليوم الدراسي الخميس الماضي، وبها أحدى الطالبات، اذ يتعين على إدارة المدرسة ومشرف اليوم والنوباتجى مراجعة فصول المدرسة والتأكد بخلوها من الطلاب قبل غلق البوابات حرصاً على سلامتهم، ومجازاة معلم الحصة الأخيرة بفصل تلك الطالبة والمشرف النوباتجى لتقصيرهم في عملهم، مكلفاً وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتورة بثينة كشك، بمقابلة الطالبة وأسرتها بمنزلها ومتابعة الاجراءات.