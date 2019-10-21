شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع وفد شركة «الستوم» العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، وفد شركة «الستوم» العالمية، لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بمشروع تحديث وتطوير كهربة اشارات خط (بني سويف / أسيوط) للسكك الحديدية وذلك في إطار متابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

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ناقش الوزير تقدم معدلات التنفيذ في المشروع الذي يبلغ طوله 250 كم، حيث استعرض مسئولي الشركة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم تشغيل أبراج أبوقرقاص ومغاغة والروضة وسيتم ادخال برج مطاي للخدمة خلال اسبوعين على أن يتوالى إدخال الأبراج الأخرى الخدمة تباعا، ووجه الوزير بتكثيف العمل، والالتزام بالجدول الزمني للمشروع وإزالة كل المعوقات والعمل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة في مواقع العمل من جانب المختصين من هيئة السكك الحديدية والاستشاري وموافاته بتقرير اسبوعي عن تقدم الأعمال بالمشروع.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب، لافتا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، عددا من مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 989 كم، ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات 17 مليار جنيه.