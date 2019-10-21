شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام وصلاحيات اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى اى انتخابات يجريها نادى القضاة سواء كانت جزئية أو كلية، يكون المسئول عن إدارتها والمشرف عليها لجنة قضائية يتم تشكيلها بمعرفة مجلس إدارة النادى، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لنادى القضاة.

واللجنة المشرفة على الانتخابات هى المعنية بكافة خطوات ومراحل هذه الانتخابات وإدارتها، وهى صاحبة القرار فى أى إجراء، وذلك بداية من تلقى أوراق الترشح ومرورا بتلقى الطعون والاعتراضات على المرشحين والفصل فيها، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

وقبل بدء عملية الاقتراع تحدد اللجنة القواعد المتعلقة بعملية التصويت، والتى من بينها التأكيد على أن التصويت يكون بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية، وكذا تحدد مواعيد الاقتراع، ساعة بدايته وانتهائه، ولها أن تمد عملية الاقتراع لساعة أو اثنين بعد الموعد المحدد لانتهائه.

وتستمر مهام هذه اللجنة لما بعد غلق باب التصويت ، حيث تقوم هى بإعلان نتائج الانتخابات.

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وبدأت اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادى القضاة فى تلقى طلبات الترشح، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل.

ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة 7 أيام حتى الأحد القادمة 27 أكتوبر.

وتجرى الانتخابات الكلية لنادى القضاة على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية لنادى القضاة.