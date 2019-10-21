شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء الدكتور على عبد العال برئيس مجلس الوزراء الكويتى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ‏الكويتى والوفد المرافق له.

وحضر اللقاء من الجانب المصرى السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب المستشار محمود فوزى عبد البارى الأمين العام لمجلس النواب، والنائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، والرؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والطاقة والخطة والموازنة ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية بمجلس النواب.

رحب الدكتور على عبدالعال فى بداية اللقاء بالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوفد المرافق له مشيدًا بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس مجلس النواب، على تقدير مصر حكومة وشعبًا لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لدوره الداعم والبناء الذى يقوم به تجاه مصر وقضايا الأمة العربية،

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واستعرض الدكتور على عبدالعال العلاقات الودية والتاريخية بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات، فى ضوء المحطات التاريخية التى مرت بها العلاقات بين البلدين الشقيقين،

وتطرق رئيس البرلمان للعلاقات البرلمانية المصرية الكويتية والتنسيق المتبادل بينهما فى المحافل البرلمانية الدولية مثل الاتحاد البرلمانى الدولى،

وطلب عبدالعال نقل تحياته وتهانيه لصاحب أمير دولة الكويت على سلامة الوصول من رحلته العلاجية متمنيًا لسموه تمام الشفاء.

من جانبه، وجه الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبدالعال على حفاوة الاستقبال التى لاقاها الوفد الكويتى، ومؤكدًا على العلاقات الأخوية المتميزة التى تجمع البلدين الشقيقين فى كافة المجالات والذى يعبر عنها المواقف التاريخية بين البلدين الشقيقي