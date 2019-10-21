شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. انتهاء جلسة مجلس الوزراء بالموافقة على ورقة الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول إن مجلس الوزراء اللبنانى وافق على ورقة الإصلاحات وميزانية 2020، موضحا أن الجلسة انتهت. كان قصر بعبدا الرئاسى فى لبنان قد شهد اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئاسة الرئيس ميشال عون، لمناقشة الإصلاحات التى من شأنها القضاء على الفساد، واحتواء غضب الشارع.

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