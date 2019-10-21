شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: قانون مدينة زويل لتوطين العلماء المصريين ودمجها بالبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن فلسفة قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يهدف إلى دمج جامعة زويل فى المنظومة العلمية والبحثية المصرية، مشيرا إلى أن جامعة زويل انشئت كمشروع يتمتع بالشخصية الاعتبارية على أمل أن يقوم العالم الراحل الدكتور أحمد زويل بجمع الكثير من التبرعات الخارجية ولكن بعد وفاته، وتجمد المشروع وأصبح كجزيرة منعزلة عن البحث العلمى.

وأضاف عبد العال، مشروع القانون المقدم يهدف إلى دمج مؤسسة زويل لتكون مدينة للعلم والتكنولوجيا، لافتا إلى أنه تم صناعة العلماء المصريين داخلها ويجب أن نحافظ عليهم حيث كانت مؤسسة زويل سداح مداح لاختطاف العلماء المصريين وصناعتهم بالخارج.

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وأكد رئيس البرلمان، أن القانون يهدف إلى توطين العلماء المصريين داخل مصر والعمل على دمج مؤسسة زويل داخل منظومة البحث العلمى

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 161 لسنة 202 بانشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.