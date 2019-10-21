شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تنفى حرمان من يمارس عملا خاصا بعد سن الـ60 عاما من المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد درويش، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال السياسى، أن ما يُثار حول حرمان من يمارس أى عمل خاص بعد سن الـ60 عاما من المعاش هو شائعة عارية تماما من الصحة، مؤكدا أن من يؤمن عليه بعد سن الـ60 فى عمل خاص يؤمن على إصابته فقط حتى لا يتم الاستغناء عنه دون أن يحصل على حقوقه كاملة. وكان النائب الدكتور حمدى السيسى، قد أشار إلى أنه قد تلقى شكاوى بشأن حرمان من يخرج على المعاش من الحكومة ويعمل فى أى عمل خاص مثل سوبر ماركت أو غيره لتحسين دخله من الحصول على معاشه، قائلا: "دى لا دين ولا إنسانية والبرلمان يتحمل المسئولية الأولى فى هذا الأمر". Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث عقدت جلسة استماع، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى، بشأن الأضرار التى لحقت بشركات القطاع الخاص والمستثمرين فى قطاع الصناعة جراء تطبيق قانون التأمين الاجتماعى رقم 148 لسنة 2019 وخاصة فيما يخص رفع سن الإحالة إلى المعاش ونسبة التأمين الطبى المحصلة من قبل هيئة التأمين ومحو الشركات الطبية الخاصة وأثره على تنمية الصناعة وموارد الدولة. وفى سياق آخر طالب النائب عمرو كمال، بمنح فرصة للشباب للعمل بدلا من رفع سن المعاش إلى 65 عام، قائلا "العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بيتفرجوا على بعض، أنا دخلت مكان 4 أدوار كاملين الموظفين بياكلوا ويشربوا وبيتكلموا ويلعبوا فى الموبايل، هناك قلة الضمير وانعدام فى الشفافية والمصداقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "التضامن" تنفى حرمان من يمارس عملا خاصا بعد سن الـ60 عاما من المعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.